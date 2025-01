Video: इंटरमीडिएट का छात्र अचानक अपनी बेंच से उठा और थर्ड फ्लोर से लगा दी छलांग, मौत

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इंटरमीडिएट के छात्र ने गुरुवार को कॉलेज की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंनतपुर ग्रामीण उप विभागीय पुलिस अधिकारी टी वेकटेशुलु ने बताया कि छात्र गुरुवार सुबह संक्रांति की छुट्टियों के बाद कॉलेज लौटा था और सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर आत्महत्या कर ली।

वेंकटेशुलु ने मीडिया को बताया कि छुट्टियों के बाद छात्र गुरुवार को सुबह करीब साढ़े नौ बजे कॉलेज आया था। जब क्लास चल रही थी, करीब 11 बजकर 55 मिनट पर वह अचानक क्लास से बाहर आय़ा है तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया।

