IPL 2021: जाने क्यों, दिपक हुड्डा के शानदार बल्लेबाजी करने पर कुणाल पांड्या हुए ट्रोल

नई दिल्ली। कल खेले गये पंजाब किंग्स और राजस्थान रायल्स के बीच आईपीएल के टी20 मैच के मुकाबले में पंजाब की ओर से दिपक हुड्डा ने शानदार बल्लेबाजी की। हुड्डा ने मात्र 28 गेंदो में 64 रन बना डाले। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौक्कें और 6 छक्कें लगाये। जब हुड्डा ने जोरदार पारी खेली उस दौरान सोशल मीडिया पर लोग मुबंई इंडियंस के खिलाड़ी कुणाल पांड्या को ट्रोल कर रहे थे। आपको पता है क्यों नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा लोग क्यों कर रहे थे।

