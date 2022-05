IPL 2022: कैच पकड़ने के बाद रियान पराग ने किया कुछ ऐसा की हो गए ट्रोल, जानिए मामला

IPL 2022: आईपीएल के 63वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) को 24 रनों से हर दिया। वहीं, इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम अब प्लेऑफ के दहलीज पर पहुंच चुकी है। वहीं, हारने के बाद लखनऊ की के प्लेऑफ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया है। राजस्थान ने 20 ओवर में छह विकेट पर 178 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और लखनऊ को आठ विकेट पर 154 रन पर रोक दिया।

This idiot Riyan Parag fooled every on TV thn doing nautanki… Should kicked him out of this tournament. No. 1 Wahiyaat Player. #LSGvRR pic.twitter.com/Kfrcf8o1lU

राजस्थान अभी तक 13 मैचों में आठ मैच जीते हैं, जिसके कारण उसके पास 16 अंक हैं। वहीं, लखनऊ 13 मैचों में पांचवीं हार के बाद 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई है। वहीं, इस मैच के दौरान राजस्थान के खिलाड़ी रियान पराग (Riyan Parag) ने ऐसी हरकत की, जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे।

This Is Why I Don’t Like This Boy Riyan Parag. Yes You Have Taken A Catch, But Criticising Umpires For Their Decision Is Bizarre. As A Batsman You Have Not Done Anything, But Showing Off Always.

Grow Up🙏🏻 pic.twitter.com/N3d4jynEJD

