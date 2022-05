IPL 2022 :लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम के मेंटर गौतम गंभीर ने लाइव मैच में दी गाली! जमकर वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आईपीएल के 15वें सत्र में लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम के लिए मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। कल खेले गये मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने आईपीएल 2022 के 45वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को छह रन से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच खेला गया यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा। जीत के बाद लखनऊ का खेमा बेहद खुश था और हर कोई जश्न मनाने लगा।

इसी दौरान टीम के मेंटॉर और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अपना आपा खो बैठे। गंभीर ने ऐसा रिएक्शन दिया कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जीत के बाद गंभीर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने लाइव मैच के दौरान ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऐसा लग रहा है कि गंभीर काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं।

An elated dugout as @LucknowIPL win by 6 runs against #DelhiCapitals.#TATAIPL #DCvLSG pic.twitter.com/EVagwBHHVA

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2022