IPL 2023: जानिए कौन है ये छोटी बच्ची जिससे धोनी ने किया देर तक बातचीत, खूब पसंद की जा रही वीडियो

IPL 2023: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की शुक्रवार खेले गए मैच के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में धोनी सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natarajan) की बेटी के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। CSK के ट्विटर हैंडल से यह प्यारा सा वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है।

इस वीडियो में दिख रहा है कि धोनी (Mahendra Singh Dhoni) सबसे पहले नटराजन की बेटी की ओर हैंड शेक के लिए हाथ बढ़ाते हैं लेकिन बच्ची अपना हाथ पीछे कर लेती है। फिर धोनी इस बच्ची की ओर क्लेपिंग के लिए भी हाथ आगे करते हैं लेकिन यहां भी वह अपने हाथों को पीछे बांधे रखती है। इसके बाद धोनी इस क्यूट सी बच्ची से कहते हैं कि मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है। यहां से धोनी और नटराजन की बेटी के बीच बातचीत चालू हो जाती है।

A dose of kutty chutties to make your day! 🦁💛#CSKvSRH #WhistlePodu #Yellove #IPL2023 @Natarajan_91 pic.twitter.com/Fx4gywH6aW

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 22, 2023