IPL 2023: रिंकू सिंह ने श्रेयस अय्यर के बीच वीडियो कॉल हुई वायरल, जानिए मैच से पहले तूफानी बल्लेबाज ने क्या कहा था?

IPL 2023: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीम आईपीएल में इन दिनों सुर्खियों में है। रविवार को गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ कोलकाता ने धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत का श्रेय कोलकाता के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) को जा रहा है। दरअसल, रिंकू सिंह ने गुजरात के मुंह से जीता हुआ मैच आसानी से छीन लिया। आखिरी पांच गेंदों पर कोलकाता को जीत के लिए 28 रन की जरूरत थी। ऐसे में रिंकू (Rinku Singh) ने धमाकेदार बललेबाजी करते हुए पांच छक्के लगाकर मैच को पलट दिया।

रिंकू सिंह (Rinku Singh) की पारी ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया है और हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है। खुद श्रेयस अय्यर भी रिंकू की तारीफ किए बिना नहीं रह सके और उन्होंने वीडियो कॉल लगा दिया। इसका वीडियो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। श्रेय अय्यर (Shrey Iyer) ने मैच के बाद रिंकू से बातचीत की और उन्हें शानदार पारी और टीम को जीत दिलाने के लिए बधाई दी। वीडियो में फिर नीतीश भी आते हैं और श्रेयस (Shrey Iyer) से हालचाल लेते हैं।

That hug was from all of us! 💜🤗#GTvKKR | #AmiKKR | #TATAIPL 2023 | @NitishRana_27 | @rinkusingh235 pic.twitter.com/lPx9z0OS7Q

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 9, 2023