IPL Match Today : आज पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 और आठवें नंबर की टीम के बीच मुकाबला, जानें कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

PBKS vs RR Head to Head, Match Venue, Timing and Live Streaming : आईपीएल 2024 का 27वां मुकाबला आज शनिवार को चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मैच में शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के सामने संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) होगी। इस सीजन पंजाब की टीम ने 5 मैचों में से 2 में जीत हासिल की, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 5 मैचों में से 4 मैच जीते हैं। पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स पहले पायदान पर है और पंजाब किंग्स आठवें पायदान पर। आइए जानते हैं कि पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच कब और कहां खेला जाएगा और दोनों टीमों से किसका पलड़ा भारी रहा है?