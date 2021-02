नई दिल्ली। कल चेन्नई में आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए खिलाड़ियों की बोली लगी। आईपीएल का सत्र अप्रैल के महीनों में खेला जाता रहा है। लेकिन पिछले साल आईपीएल कोरोना के कारण संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। इस बार का आईपीएल कब और कहा खेला जायेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। कल के नीलामी में करीब 300 खिलाड़ियों की बोली लगनी थी।

इसमें कुछ खिलाड़ियों की जबरजस्त बोली लगी तो कुछ खिलाड़ियों को खाली हांथ लौटना पड़ा। इस दौरान जिस बिकने वाले खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो भारत के पूर्व क्रिकेटर और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर है।

"I would like to thank the coaches, owners and the support staff for showing faith in me." 🙌💙

Arjun Tendulkar shares his thoughts on joining MI 👇#OneFamily #MumbaiIndians #IPLAuction pic.twitter.com/fEbF6Q1yUF

