  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाज को बनाया निशाना, जवाब में अमेरिकी सेना ने शुरू किया हवाई हमला

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाज को बनाया निशाना, जवाब में अमेरिकी सेना ने शुरू किया हवाई हमला

Iran-US War Update : मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज को निशाना बनाते हुए हमला किया। जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर के ख़िलाफ़ हमले का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कमज़ोर युद्धविराम समझौते पर और खतरा मंडराने लगा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Iran-US War Update : मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज को निशाना बनाते हुए हमला किया। जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर के ख़िलाफ़ हमले का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कमज़ोर युद्धविराम समझौते पर और खतरा मंडराने लगा है।

पढ़ें :- 'मुन्नी से ज्यादा सपा बदनाम, PDA का फुलफॉर्म- पक्के-दलाल-अराजक...' बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल के बिगड़े बोल

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़) को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ऐसा तब हुआ जब ईरान की सेना की ओर से चलाई गई चेतावनी वाली गोली उस जहाज़ पर लगी जो इस अहम समुद्री रास्ते पर बिना इजाज़त चल रहा था। इस घटना से अमेरिका के साथ पहले से ही कमज़ोर युद्धविराम समझौते पर और खतरा मंडराने लगा है।

इसके कुछ ही देर बाद, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान के ख़िलाफ़ हमले का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, जलडमरूमध्य के किनारे बसे दो शहरों— बंदर अब्बास और सिरिक में धमाके हुए।

अमेरिकी सेना ने कहा, “अमेरिका भारी कीमत वसूल रहा है क्योंकि वह ईरान की उस क्षमता को लगातार कम कर रहा है जिसके ज़रिए वह जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले आम नागरिकों और कमर्शियल जहाज़ों पर हमले करता है।” अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज़ पर ईरान ने हमला किया, जिससे उसके इंजन-रूम को “काफ़ी नुकसान” पहुँचा और जहाज़ के क्रू का एक सदस्य लापता है।

इससे पहले वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए पिछले महीने हुए समझौते को और मज़बूत करने की बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक कि यह जलडमरूमध्य सुरक्षित न हो जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि वे चाहते हैं कि ईरान इस बारे में सार्वजनिक बयान दे।

पढ़ें :- CM विजय के 'ऑपरेशन एल' से AIADMK में हाहाकार, 10 और MLA इस्तीफा देकर TVK में होंगे शामिल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शेख हसीना के वतन वापसी के ऐलान से अटकी बांग्‍लादेशी पीएम तारिक रहमान की सांसे,घोंटा मीडिया का गला,कहा'-मुंह बंद रखो...

शेख हसीना के वतन वापसी के ऐलान से अटकी बांग्‍लादेशी पीएम तारिक...

कतर के आधुनिक विकास की नींव रखने वाले शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन, पिता का तख्तापलट कर हासिल की थी सत्ता

कतर के आधुनिक विकास की नींव रखने वाले शेख हमद बिन खलीफा...

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाज को बनाया निशाना, जवाब में अमेरिकी सेना ने शुरू किया हवाई हमला

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाज को बनाया निशाना, जवाब में...

Vietnam Boat Tragedy: वियतनाम में दर्दनाक हादसा, सैलानियों से भरी नाव पलटी, 15 भारतीयों की मौत

Vietnam Boat Tragedy: वियतनाम में दर्दनाक हादसा, सैलानियों से भरी नाव पलटी,...

भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, values भी हैं और एक कमिटमेंट भी: पीएम मोदी

भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है,...

BSNL ने लॉन्च किया ₹1.34 लाख का सैटेलाइट फोन, बिना मोबाइल नेटवर्क के होगी कॉलिंग

BSNL ने लॉन्च किया ₹1.34 लाख का सैटेलाइट फोन, बिना मोबाइल नेटवर्क...