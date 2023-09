IRCTC लाया है ये बेहतरीन पैकेज, मां वैष्णों देवी से लेकर, मथुरा वृदांवन, हरिद्वार समेत गोल्डन टेंपल तक कराएगा दर्शन,मात्र इतने रुपये का है टिकट

भारतीय रेलवे घूमने के शौंकीनों के लिए बेहतरीन पैकेज लेकर आया है जो बहुत ही कम खर्च में कई जगह दर्शन कराएगी। आईआरसीटीसी की तरफ से इस पैकेज में कई सुविधाएं भी मिलेगी। इसके तहत आप मां वैष्णों देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, और अमृतसर के गोल्डन टेंपल से लेकर कई धार्मिक स्थल में दर्शन कर सकते है।

Feel your soul connect with Lord Krishna on the Uttar Bharat Devbhoomi Yatra (WZBG08) starting on 28.10.2023 from Pune.

यात्रा आठ रातें और 9 दिन की है

IRCTC के इस पैकेज के तहत आप अक्टूबर में यात्रा का आनंद ले सकते है।IRCTC ने ट्टीट करके इस पैकेज की जानकारी दी है। आईआरसीटीसी द्वारा इस पैकेज का नाम उत्तर भारत देवभूमि यात्रा है। यह यात्रा आठ रातें और 9 दिन की है। बोर्डिंग और डीबोर्डिंग पुणे- लोनावाला-करजत-कल्याण-वसई रोड-वापी-सूरत और वडोदरा है। यह यात्रा 28 अक्टूबर से शुरु होगी।

Pay homage to Lord Shiva on the Puri Gangasagar with Baidyanath and Gaya Darshan (WZBGI10) starting on 04.10.2023 from Indore.

Book now on https://t.co/z0n5o8m9ff

