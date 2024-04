Lok sabha election 2024: चिलचिलाती धूप में हाथ में हसिया लेकर खेत में गेहूं की फसल काटती नजर आयीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी

Lok sabha election 2024: उत्तर प्रदेश के मथुरा से सासंद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) की फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। गुरुवार को हेमा मालिनी खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच पहुंच गई।

इतना ही नहीं धूप में हाथों में हसिया लेकर गेहूं की फसल को काटते हुए नजर आयीं। सोशल मीडिया में हेमा मालिनी (Hema Malini) ये फोटोज और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। हेमा मालिनी चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान वें खेत में काम कर रहे किसानोंं के बीच पहुंच गई और फसल काटने लगी।

Today I went into the farms to interact with the farmers who I have been meeting regularly these 10 years. They loved having me in their midst and insisted I pose with them which I did❤️ pic.twitter.com/iRD4y9DH4k

— Hema Malini (@dreamgirlhema) April 11, 2024