IRCTC Sawan Special Offer : सावन में शिवभक्तों को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा रेलवे

लखनऊ। सावन का महीना (Month of Sawan) मंगलवार यानी 4 जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है। इस पावन में महीने में भगवान शिव (Lord Shiva) के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने वाली है। वहीं, भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के लिए जानेवाले भक्तों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है।

दरअसल, सावन महीने (Month of Sawan) में लोग अमरनाथ यात्रा के साथ-साथ शिव ज्योतिर्लिंगों व प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7 ज्योतिर्लिंगों के कम खर्च में दर्शन का ऑफर दिया है। भारतीय रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि सावन के समय ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Explore sacred shrines, experience spiritual bliss, and discover the essence of devotion in this unforgettable pilgrimage ‘Jyotirlinga with Dwarka & Shirdi Yatra’.

