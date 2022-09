चीन में क्या शी जिनपिंग राज खत्म ? बीजिंग हवाईअड्डे से 6,000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द

बीजिंग । चीन में 6000 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें (Flights cancelled in China) रद्द कर दी गईं हैं। कई इलाकों में रेल सेवा रोक दी गई है। देश के बाकी हिस्सों से बीजिंग का संपर्क काट दिया गया है। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट (Xi Jinping under house arrest) कर लिया गया है। ऐसी खबरों का बाजार पिछले दो दिनों से गर्म है, लेकिन पश्चिमी देशों के मीडिया से आंधी की तरह उछाली गई ये बातें अब तक कोरी अटकलें ही साबित हुई हैं।

चीन के भीतर और बाहर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कुछ समय के लिए रद्द करते हुए टिकटों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और सीसीपी चीन के अंदर और बाहर ट्रैफिक की निगरानी कर रही है। संभव है कि शी जिनपिंग (Xi Jinping) को हटाने के लिए तख्तापलट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है 2019 में कोविड-19 महामारी ( Covid-19 Pandemic) के फैलने के बाद से चीन से बाहर निकलने वाली ये सबसे बड़ी खबर बन जाएगी।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO ) के 22 वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने बैठक में कम सक्रियता रखी। उन्होंने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया जरूर, लेकिन उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin)) और न ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) के साथ अलग बैठक की। वह एससीओ शिखर सम्मेलन से अचानक चले गए।

एक खबर के मुताबिक चीन के पूर्व राष्ट्रपति (Former President of China) हू जिंताओ (Hu Jintao) और पूर्व चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ (Former Chinese Prime Minister Wen Jiabao) ने स्थायी समिति के पूर्व सदस्य सोंग पिंग को राजी करके सेंट्रल गार्ड ब्यूरो (CGB) का नियंत्रण वापस ले लिया। सीजीबी का काम चीन की पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्यों और अन्य सीसीपी (CCP) नेताओं को निजी सुरक्षा प्रदान करना है। ये समिति शी जिनपिंग की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। चीन में सोशल मीडिया पर यह आशंका जताई जा रही है कि शी जिनपिंग (Xi Jinping) के सैन्य अधिकारों में अभी कटौती करना कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक आंतरिक तख्तापलट की तैयारी हो सकती है।

संभवत: चीन में हो रही बातों की भनक लगने के बाद शी जिनपिंग 16 सितंबर को एससीओ की बैठक से जल्दबाजी में निकल गए। उन्होंने देश के लिए रवाना होने से पहले एससीओ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित होने का इंतजार भी नहीं किया। कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और माना जाता है कि वर्तमान में वे झोंगनानहाई के घर में नजरबंद हैं।

बता दें कि चीन में वाइस पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर रह चुके सुन लिचुन (Sun Lichun) को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। चीन के सेंट्रल टेलिविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, 53 साल के सुन को परोल मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। सुन को 9 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रिश्वत लेने का दोषी करार दिया गया है। सुन के बारे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अनुशासन समिति इससे पहले आरोप लगा चुकी थी कि वह पर्सनल पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक गुट बना रहे हैं। उन पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप भी लगा था। सुन के ग्रुप से ही जुड़े पूर्व न्याय मंत्री फू झेंघुआ (Former Justice Minister Fu Zhenghua) और एक अन्य सीनियर अधिकारी को भी सुन की ही सजा सुनाई गई है।

16 सितंबर को समरकंद से लौटने पर भी उन्होंने चीन में सार्वजनिक आयोजनों से दूरी बना रखी है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने फिलहाल खुद को क्वॉरंटीन कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम और अटकलों के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन चीन की सेना की वेबसाइट पर शी जिनपिंग (Xi Jinping) के संदेश अब भी मौजूद हैं। शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (People’s Republic of China) की 70वीं सालगिरह की तैयारियों से जुड़ा संदेश शुक्रवार को जारी किया और वह संदेश भी चीनी सेना की वेबसाइट पर है। इससे साफ हो जाता है कि शी जिनपिंग (Xi Jinping) के तख्तापलट की तैयारी की कहानियां बेसिरपैर की हैं।