Video: सीरिया पर कहर बनकर टूटा इजरायल; 48 घंटों में किए 350 से ज्यादा हवाई हमले

Israel Airstrikes Syria Video: सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के तख्तापलट के बाद दूसरे देशों ने हवाई हमला शुरू कर दिया है। जिसमें इजरालय ने असद शासन के समय बनाए गए सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए उन्हें नष्ट कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई “ऑपरेशन बशान एरो” के तहत की गई, जो 48 घंटे तक चली।

दरअसल, आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े समूह एचटीएस के सत्ता पर कब्जा कर लिया है। विद्रोह के बाद राष्ट्रपति असद ने सीरिया छोड़कर रूस में शरण ले ली है। इस बीच असद शासन के समय बनाए गए सैन्य बुनियादी ढांचों को इजराइल, अमेरिकी और तुर्की हवाई हमला करके तबाह कर रहे हैं। इजराइल ने अधिकतर हमले दक्षिणी सीरिया और दमिश्क के आसपास, अमेरिकी ने मध्य और तुर्की ने उत्तरी इलाके पर हमला किया है।

सीरिया में सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर इजरायल का कहना है कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य सीरिया सीमा पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गोलान हाइट्स क्षेत्र में बढ़ते खतरों को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को जरूरी बताया गया है। आईडीएफ ने “ऑपरेशन बशान एरो” के तहत 48 घंटे में असद शासन के दौर की लगभग 80% सैन्य क्षमताओं को तबाह कर दिया।

