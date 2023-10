Israel Attack: इजरायल पर हुए हमलों के बाद आया पीएम मोदी का अहम बयान, कहा-हम एकजुटता के खड़े हैं

नई दिल्ली: हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं। इस हमले के बाद फिर से जंग छिड़ गई है। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि, हमास के आतंकियों को इस्राइल पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस हमले की कई दिल दहला देने वाली वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो दिल दहला देने वाली है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, इस कठिन समय में इज़राइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इज़राइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।

Deeply shocked by the news of terrorist attacks in Israel. Our thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2023