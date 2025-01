ISRO ने स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग टाली, अब इस तारीख को होगा परीक्षण

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISRO) ने बताया है कि उसने अपने स्पेडेक्स मिशन (Spadex Mission) के तहत होने वाले डॉकिंग परीक्षण (Docking Test) को फिलहाल टाल दिया है। दरअसल पहले ये परीक्षण सात जनवरी को होना था, लेकिन अब यह नौ जनवरी को किया जाएगा। हालांकि इसरो (ISRO) ने परीक्षण टालने की वजह का खुलासा नहीं किया है।

The SpaDeX Docking scheduled on 7th is now postponed to 9th.

The docking process requires further validation through ground simulations based on an abort scenario identified today.

Stay tuned for updates.

— ISRO (@isro) January 6, 2025