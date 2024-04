‘..यह हार्दिक की गलती नहीं है कि उन्हें कप्तान नियुक्त किया गया है…’ फैंस की हूटिंग पर बोले सौरव गांगुली

Sourav Ganguly Spoke on the Booing of Fans : मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए जाने के बाद से हार्दिक पंड्या लगातार फैंस के निशाने पर हैं। फैंस सोशल मीडिया पर हार्दिक को ट्रोल करने के साथ-साथ स्टेडियम में उनके खिलाफ हूटिंग करते नजर आए हैं। हालांकि, फैंस की इन हरकतों पर दिग्गज क्रिकेटर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के पूर्व कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।