RSS को तिरंगा स्वीकार करने में लग गए 52 साल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ कमजोर करने का दिया था सुझाव : कांग्रेस

नई दिल्ली। AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल से RSS ने देश और देश के आंदोलनों को कमजोर करने की कोशिश की है। ये सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन देश के इतिहास को न मिटाया जा सकता है और न फिर से लिखा जा सकता है।

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर आंदोलन को कमजोर करने का सुझाव दिया था। संविधान की स्थापना के बाद भी ये संविधान के प्रति साजिश रचते रहे हैं। इसी कड़ी में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि- हमें आजादी 1947 में नहीं मिली थी, अब जाकर मिली है। पवन खेड़ा कहा कि इससे पहले ऐसी टिप्पणी हिमाचल प्रदेश की मंडी से BJP सांसद भी कर चुकी हैं। ये इन लोगों के मन में संविधान के प्रति दुर्भावना है, जो हमें बार-बार दिखाई देती रही है।

