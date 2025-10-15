  1. हिन्दी समाचार
  3. Italian fashion brand OVS : इटैलियन फैशन ब्रांड OVS ने दिल्ली में खोला फ्लैगशिप स्टोर, अंतरराष्ट्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण कदम

इतालवी फ़ैशन ब्रांड ओवीएस ने भारत में अपना पहला स्टोर पैसिफिक मॉल, टैगोर गार्डन में खोला है। 9,000 वर्ग फुट का यह स्टोर ब्रांड के भारतीय बाजार में प्रवेश का प्रतीक है।

By अनूप कुमार 
