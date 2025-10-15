Italian fashion brand OVS : इटैलियन फैशन ब्रांड OVS ने दिल्ली में खोला फ्लैगशिप स्टोर, अंतरराष्ट्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण कदम

इतालवी फ़ैशन ब्रांड ओवीएस ने भारत में अपना पहला स्टोर पैसिफिक मॉल, टैगोर गार्डन में खोला है। 9,000 वर्ग फुट का यह स्टोर ब्रांड के भारतीय बाजार में प्रवेश का प्रतीक है। फैशन ब्रांड OVS ने कहा है कि भारत उसके लिए एक बड़ा और जरूरी मार्केट है, लेकिन यहां पर ब्रैंड का विस्तार शुरुआती कुछ स्टोर्स से मिले एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाएगा।

OVS के ग्लोबल चीफ ग्लोबल चीफ रिटेल ऑफिसर कारमाइन डि वर्जिलियो ने कहा कि कंपनी का दृष्टिकोण इतालवी डिजाइन को स्थायित्व और सामर्थ्य के साथ जोड़ता है, और यह लॉन्च ओवीएस के अंतरराष्ट्रीय विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चीफ रिटेल ऑफिसर ने कहा, हम शुरुआत में तेजी से कारोबार नहीं फैलाएंगे। बल्कि शुरुआती दो सीजन में मार्केट से सीखेंगे, जिससे कोई गलती न हो। OVS इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुंदीप चुघ ने कहा कि भारत में फैशन ब्रांड के लिए ढेर सारे अवसर हैं और हम OVS को देश के बड़े ब्रांड्स में से एक बनाएंगे।

स्टोर में रोज़मर्रा के कपड़ों और प्रीमियम कलेक्शन जैसे ओवीएस मेनलाइन, पियोम्बो, बी.एंजेल, लेस कोपेन्स, यूटोपजा, अल्ताविया और बीएसटी सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। प्रत्येक कलेक्शन को ओवीएस टीम द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्थानीय उपभोक्ताओं की पसंद को पूरा करने के लिए Contemporary styles को high-quality वाले कपड़ों के साथ जोड़ा गया है।