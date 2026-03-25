  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Gold, Silver Price Today : सोने ने पकड़ी रफ्तार, चांदी में भी जोरदार उछाल, जानेंं रेट

Gold, Silver Price Today : सोने ने पकड़ी रफ्तार, चांदी में भी जोरदार उछाल, जानेंं रेट

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच  Gold-Silver की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Silver Rate Today: चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, ऑलटाइम हाई रेट पर पहुंची सफेद धातु की कीमत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

घर के पास है PNG पाइपलाइन, तो लेना होगा कनेक्शन , तीन महीने का नोटिस के बाद नहीं लिया तो बंद होगी LPG की सप्लाई

घर के पास है PNG पाइपलाइन, तो लेना होगा कनेक्शन , तीन...

बाजार के गिरावट के बीच HDFC म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट, बताया निवकेशकों को इक्विटी में निवेशित रहना चाहिए

बाजार के गिरावट के बीच HDFC म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट, बताया...

पाकिस्तानी जहाज को IRGC ने रोका, कहा-उनके पास नहीं थी परमिशन, अब तक भारत के 5 टैंकर होर्मुज से गुजर चुके हैं

पाकिस्तानी जहाज को IRGC ने रोका, कहा-उनके पास नहीं थी परमिशन, अब...

Gold, Silver Price Today : सोने ने पकड़ी रफ्तार, चांदी में भी जोरदार उछाल, जानेंं रेट

Gold, Silver Price Today : सोने ने पकड़ी रफ्तार, चांदी में भी...

मिसाइल हमलों के बाद भी खाड़ी देशों ने ईरान पर क्यों नहीं किया पलटवार, ये हैं पांच बड़े कारण?

मिसाइल हमलों के बाद भी खाड़ी देशों ने ईरान पर क्यों नहीं...

होर्मुज जलडमरूमध्य में 'गोरिल्ला वॉर' का आगाज़, वैश्विक तेल सप्लाई पर मंडराया खतरा

होर्मुज जलडमरूमध्य में 'गोरिल्ला वॉर' का आगाज़, वैश्विक तेल सप्लाई पर मंडराया...