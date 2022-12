Jammu and Kashmir : आतंकी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया जमीदोंज, सरकारी जमीन पर था बना

Jammu and Kashmir : जम्मू कश्मीर के पुलवामा (Pulwama) में सरकारी जमीन को कब्जा (Occupying Government Land) कर बनाए गए घर को प्रशासन ने बुलडोजर (Bulldozer) चला कर गिरा दिया है। घर के मालिक की पहचान आतंकी आशिक नेंगरू (Terrorist Aashik Nengaroo)के तौर पर हुई है। प्रशासन ने यह कार्रवाई पुलवामा जिले (Pulwama District) के राजपोरा स्थित न्यू कॉलोनी (New Colony located in Rajpora) में की है।