Jammu-Kashmir Assembly Elections 2024 : गुलाम नबी आजाद ,बोले-10 साल में लोगों को जो तकलीफ हुई,वो अब हो जाएगी दूर

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर व हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद, हम जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में चुनावों की घोषणा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह 1949 के बाद से विधानसभा चुनावों के बिना सबसे लंबा अंतराल है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होंगे। गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने कहा कि मैं सरकार से सभी पार्टी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता हूं।

After a long wait of 10 years, we welcome the announcement of elections in J&K. This marks the longest gap since 1949 without assembly elections. I hope they will be free, fair, and fearless. I also urge the government to ensure the security of all party candidates!

