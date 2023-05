गंगा आरती के साथ बनारसी पान, चाट और गोलगप्पे का आनंद लेते नजर आएं जापान के राजदूत, फोटोज और वीडियो वायरल

Hiroshi Suzuki enjoying Banarasi paan, chaat: पानी पुरी कहो या गोलगप्पा नाम सुनकर इसका तीखा खट्टा स्वाद का जिक्र सुनकर मुंह में पानी लाजमी है। ऐसा ही हुआ जब जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ( Hiroshi Suzuki ) भारत के वाराणसी पहुंचे।

Of course, my last meal in Varanasi is Baati Chokha! 😋 pic.twitter.com/vqA5hFmdmx — Hiroshi Suzuki, Ambassador of Japan (@HiroSuzukiAmbJP) May 28, 2023

जहां उन्होनें बनारसी पान (Banarasi paan), बनारसी चाट (Banarasi chaat)और गोलगप्पों का आनंद लिया। इतना ही नहीं बनारस के अन्य जायकों का भी स्वाद लिया। इतना ही नहीं बनारसी जायको का लुफ्त लेते हुए उन्होंने अपने वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किए। जो अब खूब वायरल हो रहे है।

I really wanted to eat golgappe since I saw PM Modi @narendramodi and PM Kishida @kishida230 eating them together! https://t.co/SnWEqWbeSa pic.twitter.com/p3Wu7aV3SQ — Hiroshi Suzuki, Ambassador of Japan (@HiroSuzukiAmbJP) May 27, 2023

जिसमें जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी Hiroshi Suzuki ) को वाराणसी की गलियों में भारत के लोकल फूड की तलाश में टहलते दिख रहे है। जिसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में गोलगप्पों के साथ ही आलू की चाट और थाली का लुत्फ उठाते नजर आए।

इस दौरान पानी-पूरी खाते ही उनका रिएक्शन देखने लायक था। जिसे देख भारतीय यूजर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी Hiroshi Suzuki ) ने इस वीडियो को शेयर किया है।

Thank you very much for welcoming amid your busy schedule, MLA Mr. Saurabh Srivastava! I really enjoyed our dinner🙏 https://t.co/yGbf9qS5Qc — Hiroshi Suzuki, Ambassador of Japan (@HiroSuzukiAmbJP) May 27, 2023

जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा ‘मैं वास्तव में गोलगप्पे खाना चाहता था क्योंकि मैंने पीएम मोदी नरेंद्र मोदी और पीएम किशिदा को एक साथ खाते हुए देखा था!’. वीडियो के अंत में जापानी एंबेसडर स्नैक्स की प्लेट खत्म करने के बाद ‘टू गुड!’ कहते सुनाई दे रहे हैं।