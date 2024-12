जसप्रीत बुमराह का आईसीसी अवॉर्ड्स में दबदबा; मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के भी बनें दावेदार

Sir Garfield Sobers Trophy for Men’s Cricketer of the Year: क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट में पूरे साल शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आईसीसी सम्मानित करता है। जिसके लिए आईसीसी एक-एक करके की ओर से खिलाड़ियों की शॉर्ट लिस्ट जारी कर रहा है। इसी कड़ी में आईसीसी ने मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दी जाने वाली सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है। इस शॉर्टलिस्ट में भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत चार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।