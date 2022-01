Jhulan Goswami Biopic: Anushka की ‘Chakdaha express’ फर्स्ट टीजर हुआ रिलीज, OTT platform पर इस दिन होगी रिलीज

Jhulan Goswami Biopic: बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस और विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटरहाफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का क्रिकेट से खास रिश्ता है। अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) 3 साल बाद एक फिर इंडस्ट्री में कमबैक करने जा रहीं हैं। दरअसल, एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ (Chakda Xpress) की अनाउंसमेंट आज (गुरुवार) कर दी गई है।

इस बात की जानकारी अनुष्का ने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर फैंस के साथ शेयर किया है। ‘चकदा एक्सप्रेस’ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। फिल्म में अनुष्का तेज गेंदबाज झूलन के रोल में उनकी तरह विकेट गिराते नजर आएंगी।

It is a really special film because it is essentially a story of tremendous sacrifice. Chakda Xpress is inspired by the life and times of former Indian captain Jhulan Goswami and it will be an eye-opener into the world of women’s cricket. pic.twitter.com/eRCl6tLvEu

