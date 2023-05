19 विपक्षी दलों का संयुक्त बयान, बोले-जब लोकतंत्र की आत्मा नहीं बची, तो नए संसद भवन का कोई फायदा नहीं

भारत की नई संसद (New Parliament of India) बनकर तैयार है। देश के पीएम मोदी (PM Modi) सावरकर के जन्मदिन 28 मई (Savarkar's birthday 28 May) को इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि, नई संसद का उद्घाटन समारोह सिर्फ भाजपा (BJP) का आयोजन बनकर रह जाएगा। देश की 19 राजनीतिक दलों (19 Opposition Parties)ने बुधवार को संयुक्त बयान (Joint Statement) जारी कर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।