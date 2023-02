Kangana Ranaut ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में लिया हिस्सा, पंचवटी पार्क में लगाये पौधे

हैदराबाद: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ग्रीन इंडिया चैलेंज (Green India Challenge) में हिस्सा लिया और तेलंगाना के शमशाबाद में पंचवटी पार्क में पौधे लगाए। सोशल मीडिया पर ले जाते हुए, कंगना (Kangana Ranaut) ने कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह पौधे लगाती हुई दिखाई दे रही हैं।

आपको बता दें, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्विटर पर पोस्ट किया, “मैंने #HaraHaiTohBharaHai #GreenindiaChallenge स्वीकार कर लिया है और आज सुबह हैदराबाद में तीन पौधे लगाए…।”

कंगना ने बुधवार को राज्यसभा सांसद संतोष कुमार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया।

I’ve accepted #HaraHaiTohBharaHai #GreenindiaChallenge

And planted three saplings today morning in Hydrabad … pic.twitter.com/MPoeH91DaA

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 22, 2023