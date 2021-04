तापसी पन्नू को कंगना ने कहा डाला 'SHE-MAN', ट्रोलर्स ने सुनाई खरीखोटी तो बोली...

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन सोशल मीडिया पर किसी ना किसी को अपने निशाने पर ले लेती हैं। कंगना एक ऐसी अदाकारा हैं जो सोशल साइट्स पर खूब एक्टिव रहती हैं। आए दिन वह अपने एकाउंट पर देश और इंडस्ट्री से जुड़े लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। अब हाल ही में कंगना ने एक पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस तापसी पन्नू को निशाने पर लिया है। इस बार कंगना ने तापसी को ‘She-Man’ कह डाला।।

वहीँ उनके इस पोस्ट पर तापसी के कई फैंस ने प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ ही कंगना के भी कई फॉलोवर्स ने भी इस पर आपत्ति जताई। यह सब देखकर कंगना ने सभी के सामने सफाई पेश की है। हाल ही में कंगना रनौत ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट रीट्वीट किया है। इस पोस्ट में तापसी के बारे में काफी अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं।

Ha ha ha She-man will be very happy today …. 😂

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 24, 2021