भाजपा पर विपक्षी सरकारें गिराने का Kapil Sibal ने लगाया आरोप, कानून अब इसकी इजाजत देता है?

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति (Politics of Maharashtra) को लेकर पिछले दिनों तब हल्ला मचा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में शामिल हो गए। इस सियासी उठापठक को लेकर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP)को निशाना बनाया। इसी क्रम में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कटाक्ष किया है।

The BJP :

Toppled by inducement of office and otherwise the following elected opposition governments :

Uttarakhand (2016)

Arunachal Pradesh (2016)

Karnataka (2019)

Madhya Pradesh (2020)

Maharashtra (2022)

The law now permits it ?

Over to the Supreme Court !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) July 4, 2023