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करणी सेना के नेता को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा: ​भीड़ ने थप्पड़ और बेल्ट मारा, ‘जय भीम’ के नारे लगवाए, विवादित बयान देने पर हुआ बवाल

अलीगढ़ ​के सिविल लाइन क्षेत्र में हिंदूवादी नेता सचिव राघव के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि, कुछ आक्रोशित लोग सचिन को खींचते हुए नजर आ रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अलीगढ़। अलीगढ़ ​के सिविल लाइन क्षेत्र में हिंदूवादी नेता सचिव राघव के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि, कुछ आक्रोशित लोग सचिन को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। बताया जा रहा है कि, पीड़ित क्षत्रिय युवा करणी सेना का जिलाध्यक्ष है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है।

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दरअसल, बीते दिनों यूजीसी के विरोध में एक सवर्ण महापंचायत आयोजित की गयी थी। इस दौरान एक टिप्पणी को लेकर माहौल काफी गरम हो गया। बताया जा रहा है कि, उस पंचायत में सचिन भी मौजूद था। पंचायत में किसी ने जाटव और वा​ल्मीकि समाज पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोग काफी आक्रोशित थे। इसके विरोध में सिविल लाइन इलाके में कुछ लोगों ने सचिन को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की।

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वायरल वीडिया में दिख रहा है कि, मारपीट करने वाले ‘जय भीम’ के नारे भी लगा रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सचिन राघव की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, वायरल वीडियो में दिख रहा है कि, कैसे सचिन राघव पर लोगों ने हमला किया है और उन्हें दौड़ा—दौड़कर थप्पड और बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान सचिन हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे।

 

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