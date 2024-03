Briten के प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन को कैंसर, कीमोथेरेपी शुरू, कहा- हमारे परिवार के लिए पिछले दो माह रहे मुश्किल

लंदन। प्रिंस विलियम (Prince William)की पत्नी वेल्स की राजकुमारी केट मिडलटन (Kate Middleton) कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने पिछले दो महीनों को पूरे परिवार के लिए काफी कठिन बताया। उन्होंने लोगों से कहा कि इलाज जारी है, ऐसे समय में समय और स्थान को लेकर गोपनीयता बरतें।

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024