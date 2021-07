KGF Chapter 2 ने बनाया सुपर रिकॉर्ड, टीजर ने पार किया बनाया 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड

मुंबई: फिल्म KGF Chapter 2 रिलीज हो चुकी है। भले केजीएफ चैप्टर 2 अपने समय से रिलीज न हुई हो इसके बावजूद एक खास रिकॉर्ड जरूर अपने नाम कर लिया है। दरअसल फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी शेयर की है कि यू-ट्यूब पर केजीएफ 2 के टीजर ने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ व्यूज हासिल करके इतिहास रच दिया है।

आपो बता दें, टीजर को 8.4 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले हैं और एक बिलियन से अधिक इम्प्रेशंस मिले हैं। दक्षिण भारत से आई कुछ फिल्मों ने देशभर में लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्हीं में से एक थी केजीएफ।

इस कन्नड़ फिल्म की लोकप्रियता का आलम यह है कि फिल्म को हिंदीभाषी दर्शकों के बीच भी खूब प्यार मिला और उसी का नतीजा है कि अब इसके सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है लेकिन इसके रिलीज से पहले टीजर ने धमाल मचा दिया है।

