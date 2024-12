आंबेडकर पर टिप्पणी मामले में पीएम मोदी और शाह पर खरगे का वार, बोले-'दोनों बड़े गहरे दोस्त , एक-दूसरे के पाप को धोते हैं...'

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने पीएम मोदी (PM Modi) और अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) को टोकने के बजाय उनका समर्थन किया। खरगे ने कहा कि दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक-दूसरे के पाप को धोते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि आंबेडकर पूरे देश के लिए पूज्यनीय हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। भाजपा मनुस्मृति की बात करती है।

LIVE: Special Press Briefing by Congress President Shri @kharge at AICC HQ. https://t.co/4dsgc8vWZz — Congress (@INCIndia) December 18, 2024

संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,कि हमारी मांग है कि पीएम मोदी केंद्रीय कैबिनेट से अमित शाह को बर्खास्त करें। उन्होंने आगे कहा कि, पीएम मोदी ने अमित शाह का बचाव करने के लिए छह ट्वीट किए। इसकी क्या जरूरत थी? अगर कोई बीआर आंबेडकर के बारे में गलत कहता है, तो उसे कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कि कांग्रेस, नेहरू और गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यह बातें कल की हैं। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पर लाइव चल रही हैं। उनको प्रधानमंत्री टोक नहीं रहे हैं। जिस विचारधारा को अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग और नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं। वैसी बातें लेकर गृह मंत्री बात कर रहे हैं।’ इन्होंने पाप किया, गलत बोला तो मोदीजी सपोर्ट करते हैं, मोदीजी करते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं। उनकी वही मानसिकता है इसीलिए अंबेडकर के बारे में ऐसी बात बोलीं। अगर बाबा साहेब पर अभिमान होता तो ऐसी बात शाह नहीं बोलते। अमित शाह को माफीनामा देना चाहिए। मोदीजी को अगर जरा भी अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं तो देशभर में प्रदर्शन होगा।’

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge) ने कहा कि अमित शाह (Amit Shah) ने संसद में जो कहा, वह बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दलितों और देश के नायक, जो सबके लिए पूजनीय हैं, उनका अपमान किया है। अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि आप लोग जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। BJP-RSS के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उसी में स्वर्ग-नरक और जातियों के बारे में कहा और लिखा गया है।

शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है। अंबेडकर, अंबेडकर… इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।’ इन बयानों के बाद बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। मोदी ने X पर 6 पोस्ट किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब अंबेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था। उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया। एससी-एसटी पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासन काल में हुए हैं।’