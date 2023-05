KIA recall more than 1 lakh vehicles : KIA ने इस कारण 1.08 लाख से अधिक कारों को वापस बुलाया

KIA recall more than 1 lakh vehicles: किआ कारों के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (digital instrument cluster) में आई खराबी की वजह से कंपनी ने 1 लाख 09 हजार वाहन वापस बुलाए हैं। युनाइटेड स्टेट्स में बिके इन वाहनों का इंस्ट्रूमेंट कंसोल (instrument console) एक खराबी के चलते काम करना बंद कर सकता है। इसके बंद हो जाने से ये सभी वाहन यूएस के फेडरल मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड (US Federal Motor Vehicle Safety Standards) पर खरे नहीं उतरते। इस दस्तावेज में ये भी सामने आया है कि 2023 किआ सोल, निरो हाइब्रिड, निरो प्लगइन हाइब्रिड, स्पोर्टेज हाइब्रिड और स्पोर्टेज प्लग इन हाइब्रिड मॉडल्स रिकॉल (Hybrid Models Recalled) किए गए हैं।

नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (National Highway Traffic Safety Administration) की मानें तो बतौर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सभी प्रभावित गाड़ियों के साथ 4.2-इंच एलसीडी स्क्रीन दिया गया है। प्रभावित वाहनों में ये डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था, इसके अलावा वोल्टेज कम-ज्यादा होने से कार में इलेक्ट्रिकल नॉइस पैदा हो रही थी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काम कर भी रहा था तो बार-बार बंद होने की परेशानी ने कार मालिक जूझ रहे थे। अब कंपनी इसे दुरुस्त करने वाली है।