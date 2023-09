Kitchen Trick: फ्रिज में रखने से पनीर हो जाता है सख्त और रबड़ जैसा, तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप 30 दिन तक रख सकती हैं एकदम फ्रेश

this trick you can keep it Paneer fresh: पनीर में सेहत का खजाना छिपा है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते है। पनीर खाने से सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दूध से बना होने कारण पनीर बहुत जल्दी खराब होने लगता है। बिना फ्रिज के तो पनीर (Paneer) में फफूंद और स्वाद में खट्टापन आ जाता है।

फ्रिज में पनीर (Paneer) रखने से बहुत कड़ा और रबड़ जैसा हो जाता है। इसलिए पनीर को नमक के पानी में डालकर रखें। नमक वाले पानी को 24 घंटे के बाद बदलते रहे। इस ट्रिक से आप लगभग दस दिनों तक पनीर को स्टोर कर सकते है।

पनीर (Paneer) को लंबे समय तक फ्रेश और सॉफ्ट रखने के लिए पतले सूती कपड़े को गीला करके पनीर को उसमें लपेट कर फ्रिज में रखें। ध्यान रहे इस कपड़े को सूखने न दें बीच बीच में गीला करते रहे। ऐसा करने से आप पनीर को सात दिन तक मुलायम रख सकते है।

अगर आप पनीर (Paneer) को 30 दिन तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर फ्रीजर में जमा लें। जब पनीर टाइट हो जाए तो इसे एयर कंटेनर में पैक करके फिर से फ्रीजर में रख दें। जब आपको पनीर बनाना हो तो इसे हल्के गर्म पानी में आधा घंटे के लिए रख दें। इसके बाद पनीर को यूज करें।