Kolkata Rape Murder Case : TMC के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपा

कोलकाता। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata) में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-मर्डर के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद जवाहर सरकार (Jawahar Sirkar) ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ (Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar) को लिखे पत्र में जवाहर सरकार (Jawahar Sirkar) ने कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राज्यसभा के सदस्य रूप में अपना इस्तीफा दे रहे हैं। कृपया उनके इस्तीफा पत्र को स्वीकार कर लें।

बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस (Kolkata Rape Murder Case) के खिलाफ जवाहर सरकार (Jawahar Sirkar) ने पहले ही सांसद पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इस्तीफे के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें फोन किया और आग्रह किया था कि वह इस्तीफा पत्र पर पुनर्विचार करें, लेकिन जवाहर सरकार (Jawahar Sirkar) ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की बात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह आम लोगों से वादा कर चुके हैं और अब वह इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे।