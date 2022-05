Kulgam Terror Attack : आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित, महिला शिक्षिका ने अस्पताल पहुंचकर तोड़ा दम

Kulgam Terror Attack : आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। कुलगाम के गोपालपुरा में एक पंडित महिला को संदिग्ध आतंकियों ने मंगलवार को गोली मार दी। इस हमले में शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंद की सुरक्षबलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में आतंकियों ने महिला शिक्षिका के ऊपर फायरिंग कर दी। शिक्षिका का नाम रजनीबाल है। वह सांबा की रहने वाली थी और उनके पति का नाम राज कुमार है। इस वक्त वह कुलाम के चवलगाम में थी और गोपालपुरा में उनकी ड्यूटी चल रही थी। पुलिस ने कहा कि जो भी आतंकी इस जघन्य अपराध में शामिल थे उनकी जल्द पहचान कर उनका खात्मा कर दिया जाएगा।

इस घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में एक और प्रवामी सरकारी महिला टीचर के ऊपर हमला किया गया। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट है कि उनकी स्थिति खराब है। दुआ करता हूं कि वे इस हमले से बच जाएं।

अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस (Kashmir Zone Police) ने बताया कि एनकाउंटर (Encounter) में दो आतंकवादी (Terrorists) ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं।

