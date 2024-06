Kuwait Building Fire : विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह सहायता और शवों की शीघ्र वापसी की निगरानी के लिए कुवैत पहुंचे

Kuwait Building Fire : कुवैत बिल्डिंग में आग त्रासदी की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह आग त्रासदी में घायल हुए लोगों की सहायता के लिए गुरुवार को कुवैत के मंगाफ पहुंच गए है। मंत्री केवी सिंह हादसे में घायल हुए लोगों

की निगरानी करने तथा मृतकों के पार्थिव शरीरों को शीघ्र स्वदेश भेजने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कुवैत पहंचे। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी।

कुवैत के मंगाफ इलाके में बुधवार तड़के एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लग गई, जिसमें कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 40 भारतीय नागरिक थे।

On the directions of PM @narendramodi ji, MoS @KVSinghMPGonda arrived in Kuwait and immediately rushed to Jaber hospital to ascertain well being of injured Indians in the fire incident yesterday. He met the 6 injured admitted at the hospital. All of them are safe. pic.twitter.com/p7DrKItfIM

— India in Kuwait (@indembkwt) June 13, 2024