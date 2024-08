लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, वायनाड पीड़ितों के लिए 100 से अधिक घर बनाएगी कांग्रेस

वायनाड। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of Opposition Rahul Gandhi in Lok Sabha) ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कांग्रेस वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। उन्होंने कहा कि केरल (Kerala) ने पहले किसी भी क्षेत्र में ऐसी त्रासदी नहीं देखी है और वह इस मुद्दे को दिल्ली में भी उठाएंगे। कांग्रेस नेता इस समय वायनाड में राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं, जो तीन बड़े भूस्खलनों से प्रभावित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 275 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई घर नष्ट हो गए।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मैं कल से यहां हूं। जैसा कि मैंने कल कहा कि यह एक भयानक त्रासदी है। हम कल साइट पर गये थे। हम शिविरों में गए, हमने वहां की स्थिति का आंकलन किया। आज हमने प्रशासन और पंचायत के साथ बैठक की। उन्होंने हमें हताहतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और अपनी रणनीति के बारे में जानकारी दी। हमने कहा है कि हम किसी भी संभव तरीके से मदद करने के लिए यहां हैं। कांग्रेस परिवार यहां 100 से अधिक घर बनाने का संकल्प लेना चाहता है। मुझे लगता है, केरल ने एक क्षेत्र में इस प्रकार की त्रासदी नहीं देखी है, और मैं इसे दिल्ली में और यहां के मुख्यमंत्री के साथ भी उठाने जा रहा हूं कि यह एक अलग स्तर की त्रासदी है और इसे अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition in Lok Sabha) ने गुरुवार को कहा था कि भूस्खलन के कारण हुए विनाश को देखना दर्दनाक है और वह वही भावनाएं महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने तब महसूस की थीं जब उनके पिता, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी (Former Prime Minister Rajiv Gandhi) की 1991 में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary Priyanka Gandhi) , जिन्हें वायनाड से लोकसभा उम्मीदवार (Lok Sabha candidate from Wayanad) घोषित किया गया है, के साथ विभिन्न शिविरों का दौरा किया है।