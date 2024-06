Viral Video: मुर्गी के चक्कर में तेंदुआ हुआ शिकार, जान बचाने के लिए घंटों मुह से रस्सी पकडे लटका रहा

Viral Video: मुर्गियों के चक्कर में एक तेंदुआ गांव में पहुंचा, लेकिन उसे मुर्गियां तो नहीं मिली, लेकिन उसके ही जान पर आफत आ गई. अंधेरे में तेंदुआ कुएं में जा गिरा और काफी घंटो तक अपने आपको बचाएं रखने के लिए मुंह में रस्सी दबाएं रखी, अगर मुंह से रस्सी छुट जाती तो तेंदुआ सीधे कुएं में गिरता. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

ये घटना गडचिरोली के देऊळगाव परिसर में सामने आई है. बताया जा रहा है की रात के अंधेरे में तेंदुआ गांव में पहुंचा था और उसने जैसे ही उसने मुर्गियों पर छलांग लगाई वो सीधे कुएं में गिर गया. तेंदुआ कुएं में गिरे होने खबर आग की तरह पूरे गांव में फैली और परिसर में खलबली मच गई.

Gadchiroli, Maharashtra: A Leopard fell into well while chasing chickens. Villagers alerted the forest department, which conducted a successful rescue operation pic.twitter.com/96cijO9qhT

— IANS (@ians_india) June 17, 2024