Lok Sabha Elections 2024 : बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, पीएम मोदी वाराणसी लड़ेंगे चुनाव? देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की इस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य के नाम भी शामिल हैं।

