Lok Sabha Session Live : पीएम मोदी, बोले-25 जून हमारे लोकतंत्र के लिए काला धब्बा, भारत की नई पीढ़ी यह कभी नहीं भूलेगी

नई दिल्ली। 18वीं लोकसभा (18th Lok Sabha) का पहला सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने हमारी नीयत और नीति पर मुहर लगाई है। हम सभी को साथ लेना चाहते हैं। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में यह एक गौरवशाली दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये पुराने संसद भवन में होता था। इस महत्वपूर्ण दिन पर, मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

Sharing my remarks at the start of the first session of the 18th Lok Sabha. May it be a productive one.https://t.co/Ufz6XDa3hZ

— Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2024