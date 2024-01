Lucknow Rain : लखनऊ में दोपहर बाद शुरू हुई तेज बारिश से तापमान लुढ़का, दिन में छाया अंधेरा,लाइट जलाकर निकले वाहन चालक

Lucknow Rain Up Rain : Due to heavy rain that started in the afternoon in Lucknow, the temperature dropped, there was darkness during the day, drivers came out with lights on.