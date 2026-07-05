लखनऊ में रॉन्ग साइड से आ रहे युवक ने होमगार्ड को पीटा, कॉलर पकड़कर दिया धक्का: वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तारी

लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हैदरगंज चौराहे के पास कार से रॉन्ग साइड आ रहे युवक ने होमगार्ड के साथ मारपीट की। घटना शनिवार रात करीब 8 की बताई जा रही है। इसका वीडियो रविवार दोपहर सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसकी गाड़ी सीज कर दी..
LUCKNOW : लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हैदरगंज चौराहे के पास कार से रॉन्ग साइड आ रहे युवक ने होमगार्ड के साथ मारपीट की। घटना शनिवार रात करीब 8 की बताई जा रही है। इसका वीडियो रविवार दोपहर सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसकी गाड़ी सीज कर दी। ऐशबाग हैदरगंज चौराहे पर शनिवार रात ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस मौजूद थी। इस दौरान एक कार सवार गलत दिशा से आता हुआ दिखा। उसे वहां मौजूद होमगार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो वह आग बबूला हो गया और कार से उतरकर होमगार्ड का कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़कर जोरदार धक्का दिया, जिससे होमगार्ड गिर पड़ा।
तभी वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब वायरल है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। फिलहाल मामले में इंस्पेक्टर बाजारखाला बृजेश सिंह का कहना है मुकदमा दर्ज करके आरोपी वैभव मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
वर्दी पर हमला बेहद शर्मनाक!
लखनऊ में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ीं! 😡🚨
बाजार खाला क्षेत्र के हैदरगंज चौराहे पर रॉन्ग साइड से आ रहे कार चालक (UP 32 QS 2290) को जब ऑन-ड्यूटी होमगार्ड ने रोका तो इस दबंग ने सरेआम हाथापाई की और हाथ में कड़ा बांधकर मारने की कोशिश की।
सड़क पर… pic.twitter.com/BV9fAxAAZF
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— Hemendra Tripathi 🇮🇳 (@hemendra_tri) July 5, 2026
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। बाजारखाला थाना प्रभारी बृजेश सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान वैभव मौर्य के रूप में हुई है जो गोमतीनगर क्षेत्र में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी सीज कर दिया गया है।