Lucknow Weather News : लखनऊ में बारिश से मौसम बना कूल-कूल, सुबह से छाई हुई थी बदली

Lucknow Weather News: यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ में दोहपर हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। सुबह से छाई बदली से राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों के लिए राहत है। उत्तर प्रदेश बीते एक पखवाड़े से भीषण गर्मी, हीट वेव (Heat Wave in UP) और गर्म पछुआ हवाओं की तपिश से परेशान रहा है।