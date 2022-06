Madhu Shalini-Gokul Anand Wedding: एक्ट्रेस ने रचाई गुपचुप शादी तस्वीरें हुई लीक

Madhu Shalini-Gokul Anand Wedding: ‘अवन इवान’ फेम मधु शालिनी (Madhu Shalini) और एक्टर गोकुल आनंद (gokul anand) विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। इस शादी की सुचना दोनों ने अपने सोशल मिडिया अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर दी है।

कपल की इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रह हैं और दोनों को विवाह की बधाई देने लग गए है। आपको बता दें तस्वीरों में मधु रेड मखमली साड़ी (Velvet Saree) में दिखाई दिए रही है।

इसके साथ एक्टर ने गोल्डन जूलरी पहनी हुई है। मिनिमल मेकअप और बन से एक्ट्रेस ने अपने लुक को कम्पलीट कर रखा है। गले में एक्ट्रेस ने वरमाला पहन रखी है।

दुल्हन के लुक में मधु बेहद खूबसूरत दिख रही है। वहीं गोकुल धोती कुर्ते में खूब जच रहे हैं। दोनों अपने परिवार वालों के साथ पोज दे रहे हैं।

दूसरी तस्वीर में मधु और गोकुल खूब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे है। फैंस इन तस्वीरों को खूब लाइक कर रहे हैं।

बता दें मधु शालिनी और गोकुल आनंद की मुलाकात वर्ष 2019 में तमिल सीरीयल ‘पंचराक्षरम’ के बीच हुई थी। जिसके उपरांत दोनों के मध्य नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर धीरे-धीरे मुलाकातें हुई, इसके उपरांत मधु और गोकुल की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों ने परिवार की सहमति से विवाह रचा लिया।

Thank you for all the love we’ve received. We look forward to the new chapter of our lives with hope and gratitude in our hearts.

Love MADHU SHALINI & GOKUL ♥️ pic.twitter.com/6YLREAZo8L

— MADHU SHALINI (@iamMadhuShalini) June 17, 2022