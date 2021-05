International Tea Day पर ​हसींन माधुरी ने किया फैंस से ​हसींन सवाल, कहा-पीते हो...

नई दिल्ली। भारत में चाय तो अधिकतर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। कुछ लोग कभी-कभी चाय पीना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग भले ही चाय पीना पसंद नहीं करते, मगर जब बात भारत की आती है तो चाय को लेकर लोगों की दीवानगी का स्तर अलग ही देखने को मिलता है।

बता दें कि शुक्रवार के दिन दुनियाभर में इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर हर शख्स चाय को लेकर अपना लगाव शेयर कर रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने इंटरनेशनल टी डे के मौके पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने चाय को लेकर अपना प्यार जताया है। माधुरी ने अपनी एक प्यारी फोटो शेयर की है जिसमें वे चाय केके कप के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने इस तस्वीर के साथ फैंस से क्विज किया और जानना चाहा कि उनके फैंस को चाय और कॉफी में से ज्यादा क्या पसंद है? एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि- मैं अपनी चाय को बड़ी सीरियसली लेती हूं. आपको चाय पसंद है या कॉफी?#InternationalTeaDay। एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी पंसद भी बता रहे हैं।

I take my tea very seriously 🫖☕ Are you a tea or a coffee person? 😋 #InternationalTeaDay pic.twitter.com/ZzYUD0hhss

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 21, 2021