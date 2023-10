MP Assembly Elections 2023 : सपा ने जारी किया घोषणा पत्र, जातीय जनगणना के साथ पीडीए पर खेला दांव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Samajwadi Party) व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former UP Chief Minister Akhilesh Yadav) ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है।