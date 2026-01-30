Mahatma Gandhi Death Anniversary : राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी व अन्य नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

Mahatma Gandhi Death Anniversary : आज (30 जनवरी 2026) को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथू राम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।”
बापू को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लिखा, ” आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी जी के जीवन और सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा के आदर्श आज भी मानवता को प्रेरित करते हैं। उनका कालातीत सिद्धांत, ‘सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करें और खुद से पूछें कि क्या उठाया गया कदम उनके लिए फायदेमंद होगा,’ हमारे कार्यों और नीतियों के लिए एक गहरा नैतिक मार्गदर्शक बना हुआ है। हम न्याय, सद्भाव और एक समावेशी समाज की तलाश में उनके स्थायी मूल्यों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।”
