पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संघर्ष पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में LPG आपूर्ति के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का यह चौथा हफ्ता है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर जाने वाले व्यापारिक मार्ग बाधित हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य हमलों में 86 वर्षीय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कई खाड़ी देशों में इज़राइली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे जलमार्ग में बाधाएं बढ़ गई। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी असर पड़ा।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार ने LPG संकट से ठीक से नहीं निपटा है। लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि LPG संकट जल्द से जल्द हल हो। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं, तो हम अपने सुझाव पेश करेंगे। हमारे पास देने के लिए बहुत सारे सुझाव हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि चल रहे वैश्विक संकट में भारत की क्या भूमिका है? पाकिस्तान जैसे देश ने भी आज एक स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने ट्रंप से कहा कि वे मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं और ट्रंप ने इसका स्वागत किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेवकूफ बना रहे हैं। पीएम मोदी के लिए यह बेहतर होगा कि वे सिर्फ ट्रंप से बात करने के बजाय विपक्ष से भी बात करें। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। गांवों और शहरों में जाइए हर जगह LPG की कमी है। नवरात्रि और ईद के महीने के दौरान हर जगह कमी साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए एक विपक्षी दल के तौर पर हम इस मुद्दे पर संसद के गेट पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और लोगों की आवाज़ उठाएंगे।